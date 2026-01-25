L’acquirente del credito super Ace risponde se il bonus è inesistente
Irrilevante la buona fede <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">del cessionario, nessuna limitazione di responsabilità</span>
La limitazione di responsabilità del cessionario di un credito di imposta superAce opera esclusivamente in presenza di credito esistente e non ai casi di inesistenza, a prescindere dall’inserimento nella specifica piattaforma telematica dell’agenzia delle Entrate. A fornire questa rigorosa interpretazione è la Cgt di Milano con la sentenza n. 122/13/2026 (presidente Faranda, relatore Clerici).
L’ufficio ha contestato a una società l’indebita compensazione di crediti d’imposta superAce ritenuti inesistenti...
Correlati
Corte di Giustizia Tributaria