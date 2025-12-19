L’Ai entra nelle valutazioni aziendali ma senza il supporto di dati storici
Fino ad ora l’osservazione del passato è stata una guida per prevedere gli scenari futuri, oggi la valutazione deve guardare a ricavi, margini e rischio
L’introduzione dell’intelligenza artificiale sta determinando una trasformazione silenziosa ma profonda nei modelli di business, tanto nelle imprese innovative quanto in quelle tradizionali. Processi prima considerati immutabili vengono automatizzati, funzioni operative vengono ridisegnate e interi segmenti di mercato si ristrutturano attorno a nuove logiche competitive. In questo scenario, l’esperto valutatore si trova sempre più spesso a dover formulare giudizi di valore in condizioni di forte ...