L’amministratore di condominio dichiara l’indennità erogata dall’Inps per la degenza in ospedale

La domanda Un amministratore di condominio ha percepito un importo dall'Inps, per i giorni trascorsi in ospedale, a titolo di indennità economica. Nel cassetto fiscale L'Istituto ha inviato CU con causale Zo e ha assoggettato a ritenuta d'acconto l'importo. L'agenzia delle Entrate nel file della precompilato non ha inserito questa CU. Si chiede se l'indennità percepita sia da considerare reddito esente oppure no.

R. P. - Brindisi

La circostanza che l’Inps abbia assoggettato a ritenuta alla fonte l’importo erogato a titolo di indennità, lascia supporre ragionatamente che essa abbia la finalità di sostituire in tutto o in parte il mancato conseguimento di un reddito per l’inattività del contribuente causata dal ricovero ospedaliero. Fatta valida questa premessa egli dovrà provvedere a dichiarare l’indennità nel quadro ove ordinariamente dichiara il reddito così sostituito, in base all’articolo 6 comma 2 del Tuir. La ritenuta...