L’associazione delle Casse perde Enasarco
L’uscita dell’ente degli agenti segue quella degli infermieri
La Fondazione Enasarco, che cura la previdenza di secondo pilastro di agenti e rappresentanti di commercio, ha avviato l’iter per uscire dall’Adepp, l’associazione che rappresenta le Casse di previdenza dei liberi professionisti.
Una decisione, spiega la presidente della Fondazione Patrizia De Luise, maturata nel corso del tempo «ancora prima della mia elezione (del giugno 2025, ndr)», e che ora si va concretizzando. «La tutela degli iscritti è fondamentale - sottolinea De Luise – per questo Enasarco...