L’associazione deve emettere fattura elettronica per la didattica verso terzi

La domanda

Riceviamo prestazioni didattiche, a pagamento, da un’associazione culturale non titolare di partita Iva ma con codice fiscale. All’atto del pagamento viene rilasciata una fattura e/o nota con la seguente dichiarazione: a) operazione fuori campo Iva, articolo 4, comma 4, Dpr 633/72; b) attività non commerciale, articolo 148, comma 3, Dpr 917/86. Tenendo presente che il ricevente la prestazione è un soggetto Iva e non è un associato del fornitore emittente , si chiede se lo stesso fornitore è esonerato dalla emissione della fattura elettronica ed invio allo Sdi.

A. M. - Frosinone