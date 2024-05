L’assoluzione penale fa stato solo se arrivata nel giudizio tributario

Con l’entrata in vigore del decreto sanzioni (atteso all’esame del Consiglio dei ministri di venerdì 24 maggio) le sentenze penali definitive di assoluzione, a seguito di dibattimento, perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, hanno efficacia di giudicato nel processo tributario. Potranno essere depositate anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza.

Si tratta di una previsione molto importante che tuttavia necessiterà di interpretazioni giurisprudenziali...