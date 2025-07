L’azienda che cessa l’attività può cedere i crediti d’imposta acquisiti nel 2024

La domanda

Abbiamo acquisito nei mesi di gennaio e febbraio 2024 dei crediti di imposta sismabonus e superbonus 110% di cui agli articoli 119 e 12 Dl 34/2020 dal soggetto primo beneficiario , per spese sostenute negli anni 2020,2021 e 2022. Successivamente abbiamo ristrutturato immobili propri supersisma bonus , ecobonus e isolamento involucro che si stanno chiudendo in questi giorni , con Scia trasmessa il 29 novembre 2023 e fatture pagate nel 2023 e 2024. In relazione a quanto sopra, trovandoci nella necessità del prossimo anno a causa di eventi imprevisti di dover cessare l’attività perdendo quindi la capienza necessaria per il recupero dei due crediti su esposti , chiediamo se sarà possibile cedere gli stessi ad altri acquirenti.

D. M. - RN