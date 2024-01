L’Economia ribadisce: niente reclamo per le liti dal 4 gennaio

I ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 non sono più soggetti all’obbligo di mediazione, mentre per quelli notificati in prima di tale data continua ad applicarsi la pregressa procedura. È quanto precisato da un comunicato del ministero dell’Economia.

Il dubbio nasceva essenzialmente dalla tipologia di istituto. Il reclamo, infatti, prevedeva che per tutte le impugnazioni avverso atti impositivi di valore non superiore a 50mila euro (considerando solo le imposte) prima della costituzione in giudizio...