L’equity crowdfunding apre la via a nuovi investimenti per le Pmi

L’equity crowdfunding è uno strumento di finanza alternativa che consente la raccolta di capitali tramite apposite piattaforme online. La finalità di tale strumento è quella di fornire alle piccole e medie imprese un metodo di raccolta delle risorse economiche diverso rispetto al ricorso al credito bancario e di consentire agli investitori di ottenere nuove opportunità di investimento.

La disciplina di riferimento, oltre ad essere molto recente, è stata interessata da un gran numero di innovazioni...