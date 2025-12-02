L’estinzione del giudizio per mancata riassunzione rende definitivo l’atto impugnato
Scatta il momento da cui inizia a decorrere il termine per l’azione di riscossione
L’estinzione del giudizio tributario per mancata riassunzione rende definitivo l’atto impositivo originariamente impugnato. Questo evento segna il «dies a quo» da cui inizia a decorrere il termine per l’azione di riscossione che non è quello di prescrizione, soggetto a interruzioni e sospensioni, ma quello di decadenza previsto dall’articolo 25 del Dpr 602/1973 per la notifica della cartella di pagamento; questo termine è fissato al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento...
