L’imprenditore cancellato può essere ammesso al concordato minore

Con tre pronunce gemelle si consolida l’indirizzo di merito che ammette l’accesso al concordato minore da parte dell’imprenditore cancellato (Tribunale di Vicenza 13 marzo 2025, Tribunale di Ancona 3 aprile 2025 e Tribunale di Modena 7 aprile 2025).

L’orientamento si pone solo in apparente contrasto con l’indirizzo della Cassazione 22699/2023, che in sede di ricorso pregiudiziale ex articolo 363 bis del Cpc aveva dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sulla possibilità di accesso a uno strumento...