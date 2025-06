L’insegnante può esercitare la professione di commercialista con l’ok del preside

Può esercitare la professione di commercialista anche il docente di un istituto scolastico che insegna a tempo pieno, purché autorizzato dal preside o direttore didattico. Mentre se decide di non esercitare la professione o non è autorizzato non può essere iscritto nella sezione speciale dell’Albo, se non su sua stessa richiesta. Sono questi i principi espressi dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili nel pronto Ordini n. 29/2025. Un Ordine ha chiesto al Cndcec se un...

