L’inversione contabile «oggettiva» supera il presupposto soggettivo
Il meccanismo si applica a tutte le prestazioni incluse nel perimetro normativo
Il Dpr 633/72, all’articolo 17, comma 6, lettere a) e a-ter), dispone l’applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi – compresa la manodopera – rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, o nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore, nonché alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative...
Reddito d’impresa, nuovo stress test sulle plusvalenze
a cura di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware