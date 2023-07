L’Irba non è dovuta neanche per le annualità precedenti l’abrogazione di Marco Ligrani

L’accertata incompatibilità di un’imposta con il diritto unionale impone al giudice nazionale di disapplicarla anche per le annualità precedenti la sua abrogazione. Pertanto, rimane inefficace la norma interna che vorrebbe mantenerne una residuale efficacia impositiva per il passato, in rapporto alle obbligazioni insorte prima della sua soppressione. Il principio è stato affermato dalla Cgt di Verbania con la sentenza n. 18/2/2023 (presidente e relatore Terzi) nell’ambito di una controversia relativa...