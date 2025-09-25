L’IRES premiale: ambito soggettivo ed oggettivo
La legge di bilancio 2025, n. 207 del 2024, attraverso l’articolo 1, commi da 436 a 444, stabilisce che il reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) e d), del DPR n. 917 del 1986, può essere assoggettato all’aliquota IRES del 24 per cento ridotta di 4 punti percentuali e, quindi, ad un’IRES del 20 per cento (c.d. IRES premiale), al ricorrere delle condizioni poste dalla norma. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze...
I punti chiave
di Alessandro Mattavelli