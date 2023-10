L’iscrizione all’albo dei Ctu non richiede una formazione ad hoc di Federica Micardi

Per l’iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio (Ctu) il Dm 109/2023 non impone nuovi obblighi formativi, rispetto a quelli già previsti dall’ordinamento professionale; prevede solo come eventuale lo svolgimento di specifici percorsi formativi nell’ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull’attività del consulente tecnico.

È quanto sostiene il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili nel pronto ordini 123/2023.



La riforma Cartabia

A seguito della riforma Cartabia (Dlgs...