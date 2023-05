L’iscrizione nel libro cespiti dei beni di basso valore unitario non è obbligatoria Cristina Odorizzi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La domanda Una srl in contabilità ordinaria noleggia attrezzature per catering. I beni che acquista per essere noleggiati (stoviglie, posate, tovagliato, sedie, tavoli, pentole, utensili da cucina...) di basso valore unitario (ma alto valore complessivamente considerati) e che sono utilizzati in più esercizi devono essere inseriti nel libro cespiti, anche se spesati nell’esercizio (in quanto di valore unitario inferiore a 516,45) ?

M. S. - Pisa

Il quesito del lettore, volto a comprendere se i beni di valore inferiore ad 516,46 euro devono essere obbligatoriamente annotati nel libro cespiti, è di particolare interesse in quanto sul punto non risultano espressi chiarimenti dell’agenzia delle Entrate. In merito si sottolinea che condizione per la deducibilità integrale è che il bene di cui si parla sia utilizzabile singolarmente (Cassazione, sezione tributaria, 26 giugno 2009, n. 15163). Va premesso che il registro beni ammortizzabili, come...