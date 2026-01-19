L’omologa dell’accordo di ristrutturazione gela le revocatorie

Se è vero che il Codice della crisi ha lasciato invariato l’impianto della legge fallimentare in tema di azione revocatoria, e il quadro delle fattispecie di esonero dall’azione revocatoria (articolo 166, comma 3, lettera e), il mancato intervento del legislatore ha lasciato aperti alcuni interrogativi. Tra questi vi è quello relativo alla portata dell’effetto protettivo dell’omologa dell’accordo di ristrutturazione sugli atti esecutivi. Ci si chiede se e in che termini il giudice della revocatoria...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi