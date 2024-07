L’RC professionale del medico dipendente non è deducibile al 100%

La domanda

Sono un medico, dipendente di un ospedale pubblico. Ho stipulato un’assicurazione per responsabilità civile. Vorrei sapere se si tratta di una spesa detraibile o deducibile; in che rigo del modello 730 eventualmente inserirla; se è necessario pagarla tramite il datore di lavoro per poi vederla inserita fra gli oneri deducibili inseriti nei righi da 431 a 444 del C.U e automaticamente riportata nella sezione I-rigo 99.

C. V. - Como