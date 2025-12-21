L’ufficio guadagna 120 giorni con adesione e contraddittorio

Come puntualmente si ripete ogni fine d’anno, in questo periodo si assiste a una corsa da parte delle Entrate volta a notificare gli atti impositivi in scadenza. Negli ultimi anni, però, il legislatore ha introdotto numerose ipotesi che derogano gli ordinari termini di decadenza. Perciò, sia per gli accertatori sia per i contribuenti, è diventato sempre più difficile comprendere l’effettiva tempestività di un provvedimento.

1 Regole ordinarie. Il termine ordinario di decadenza è disciplinato dall’...