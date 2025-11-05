La cancellazione della Srl non azzera il credito: salva l’iscrizione del debito nel bilancio della ditta debitrice
Per la Cassazione la mancata indicazione del credito esistente nel bilancio della società cessata non basta a cancellarlo, quindi l’avviso di accertamento verso la ditta individuale debitrice per sopravvenienze attive non dichiarate non è legittimo
L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti che vanta verso terzi; è quanto ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza 29086, del 4 novembre 2025.
Il caso
Nel caso in esame una contribuente, titolare di un’impresa individuale, impugnava un avviso di accertamento, con il quale l’agenzia delle Entrate rideterminava il reddito, per l’anno 2013, per effetto della mancata rilevazione di sopravvenienze attive e, con riferimento...