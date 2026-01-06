La Cassazione: revocazione solo con atti precedenti la sentenza

La revocazione straordinaria di una sentenza è ammessa se i documenti successivamente rinvenuti sono antecedenti alla decisione. Ne consegue che i verbali di dichiarazioni testimoniali rese in un procedimento penale successivo al passaggio in giudicato della sentenza tributaria, quali documenti post-costituiti non sono idonei a fondare la revocazione. A fornire questo rigoroso principio è la Corte di Cassazione con l’ordinanza nr. 180/2026.

La controversia trae origine da una contestazione di falsa...