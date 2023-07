La cessione d’azienda evita l’Iva anche se l’attività non prosegue di Benedetto Santacroce









La rilevanza o l’irrilevanza Iva di una cessione d’azienda o di ramo d’azienda o, come definita dall’ordinamento unionale, di un’universalità totale o parziale di beni passa necessariamente dall’analisi oggettiva e territoriale dell’operazione posta in essere dall’impresa e deve tener in debita considerazione la nozione autonoma elaborata dalla Corte di giustizia a prescindere dalle regole civilistiche imposte dai singoli Stati membri.

Questi criteri che scaturiscono dall’analisi comparata delle previsioni...