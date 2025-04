La compensazione bloccata dall’Agenzia impedisce il sequestro preventivo

La presentazione di un modello F24 con crediti inesistenti, bloccato dall’agenzia delle Entrate fa scattare comunque il reato di indebita compensazione, ma non legittima l’esecuzione del sequestro in quanto il mancato perfezionamento della compensazione, per effetto dello scarto, non fa conseguire alcun profitto del reato da cautelare. Sono questi alcuni principi che emergono dall’ordinanza 15493 della Corte di Cassazione, Terza penale, depositata il 18 aprile.

L’Agenzia bloccava alcuni modelli F24...