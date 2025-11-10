La condanna irrevocabile mette fuori gioco il concordato preventivo

Rischio decadenza del Cpb e quindi anche del ravvedimento speciale nel caso di talune contestazioni aventi rilevanza penale in relazione agli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti all’accordo concordatario. È un aspetto, questo, tutt’altro che banale se si considerano, fra le altre, le diffuse contestazioni in tema di somministrazione illecita di manodopera di cui si è trattato nei giorni scorsi sulle pagine di questo giornale. Vediamo perché.

L’accesso al concordato preventivo biennale (Cpb) consente...