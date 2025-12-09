La dilazione del pagamento dei debiti contributivi

La normativa

Mentre l’articolo 23, comma 1, della legge n. 203 del 2024, inserendo all’interno dell’articolo 2, del decreto-legge n. 338 del 1989, il comma 11-bis, ha consentito a INPS e INAIL di poter prevedere il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, purché non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, con il decreto ministeriale del 24 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2025, è stata data attuazione alla predetta...