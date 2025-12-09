Circolari24 Fisco

La dilazione del pagamento dei debiti contributivi

di Michele Brusaterra

La normativa

Mentre l’articolo 23, comma 1, della legge n. 203 del 2024, inserendo all’interno dell’articolo 2, del decreto-legge n. 338 del 1989, il comma 11-bis, ha consentito a INPS e INAIL di poter prevedere il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, purché non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, con il decreto ministeriale del 24 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2025, è stata data attuazione alla predetta...

I punti chiave

