La legge di bilancio 2026 – decima parte
In Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 è stata pubblicata la legge di bilancio per l’anno 2026, n. 199 del 30 dicembre 2025, entrata in vigore, salvo diverse indicazioni per alcune disposizioni, il 1° gennaio 2026, che, tra le altre, proroga vari crediti d’imposta tra cui quello così detto ZES unica.
Il credito d’imposta ZES unica e quello aggiuntivo
