La legge di Bilancio 2026 – ottava parte
È stata pubblicata la legge di Bilancio per l’anno 2026, legge 199/2025, entrata in vigore, salvo diverse indicazioni per alcune disposizioni, il 1° gennaio 2026, che, tra le altre, introduce una nuova modalità di determinazione della base imponibile in presenza di permute o dazioni in pagamento.
Razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d’impresa
