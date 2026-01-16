La legge di Bilancio 2026 – prima parte
È stata pubblicata la legge di Bilancio per l’anno 2026, legge 199 del 30 dicembre 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2026, salvo diverse indicazioni per alcune disposizioni, che prevede, tra le altre, la diminuzione dal 35 per cento al 33 per cento dell’aliquota Irpef del secondo scaglione di reddito.
Aliquote Irpef e imposta sostitutiva sui premi di risultato
