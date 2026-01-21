Circolari24 Fisco

La legge di Bilancio 2026 – quarta parte

di Michele Brusaterra

In Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 è stata pubblicata la legge di Bilancio per l’anno 2026, n. 199 del 30 dicembre 2025, entrata in vigore, salvo diverse indicazioni per alcune disposizioni, il 1° gennaio 2026, che, tra le altre, modifica la disciplina fiscale delle plusvalenze e dei dividendi.

Modifica alla disciplina delle plusvalenze e dei dividendi

I punti chiave

  1. Modifica alla disciplina delle plusvalenze e dei dividendi
  2. Ritenuta sui dividendi UE e SEE
  3. I punti salienti

