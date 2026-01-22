La legge di bilancio 2026 – quinta parte
In Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 è stata pubblicata la legge di bilancio per l’anno 2026, n. 199 del 30 dicembre 2025, entrata in vigore, salvo diverse indicazioni per alcune disposizioni, il 1° gennaio 2026, che, tra le altre, stabilisce che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali negli esercizi 2025 e 2026 possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall’ultimo...
Irpef 2026, calcola il risparmio d’imposta con le nuove aliquote e detrazioni
di Alessandro Mattavelli