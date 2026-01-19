La legge di Bilancio 2026 – seconda parte
Detrazioni per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
In Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 è stata pubblicata la legge di bilancio per l’anno 2026, n. 199 del 30 dicembre 2025, entrata in vigore, salvo diverse indicazioni per alcune disposizioni, il 01 gennaio 2026, che, tra le altre, modifica le disposizioni in tema di recupero del patrimonio edilizio.
