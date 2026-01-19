Circolari24 Fisco

La legge di Bilancio 2026 – seconda parte

di Michele Brusaterra

Detrazioni per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

In Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 è stata pubblicata la legge di bilancio per l’anno 2026, n. 199 del 30 dicembre 2025, entrata in vigore, salvo diverse indicazioni per alcune disposizioni, il 01 gennaio 2026, che, tra le altre, modifica le disposizioni in tema di recupero del patrimonio edilizio.

I punti chiave

  1. Detrazioni per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
  2. Cripto valute e Tobin Tax
  3. I punti salienti

