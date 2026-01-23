Circolari24 Fisco

La legge di Bilancio 2026 – sesta parte

di Michele Brusaterra

È stata pubblicata la legge di Bilancio per l’anno 2026, legge 199 del 30 dicembre 2025, entrata in vigore, salvo diverse indicazioni per alcune disposizioni, il 1° gennaio 2026, che, tra le altre, introduce nel nostro ordinamento tributario la così detta Rottamazione-quinquies.

La Rottamazione-quinquies

I punti chiave

  1. La Rottamazione-quinquies
  2. Misure Iva di contrasto agli inadempimenti
  3. I punti salienti

