La legge di Bilancio 2026 – sesta parte
È stata pubblicata la legge di Bilancio per l’anno 2026, legge 199 del 30 dicembre 2025, entrata in vigore, salvo diverse indicazioni per alcune disposizioni, il 1° gennaio 2026, che, tra le altre, introduce nel nostro ordinamento tributario la così detta Rottamazione-quinquies.
La Rottamazione-quinquies
