La legge di Bilancio 2026 – settima parte
In Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 è stata pubblicata la legge di bilancio per l’anno 2026, n. 199 del 30 dicembre 2025, entrata in vigore, salvo diverse indicazioni per alcune disposizioni, il 1° gennaio 2026, che, tra le altre, introduce misure di contrasto agli adempimenti in materia di imposte dirette introducendo, dal 2028, una ritenuta anche sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese.
Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette
In Gazzetta Ufficiale ...