Circolari24 Fisco

La legge di Bilancio 2026 – terza parte

di Michele Brusaterra

È stata pubblicata la legge di Bilancio per l’anno 2026, legge 199 del 30 dicembre 2025, entrata in vigore, salvo diverse indicazioni per alcune disposizioni, il 1° gennaio 2026, che, tra le altre, ripropone l’istituto dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci e quello dell’estromissione dei beni dell’imprenditore.

Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione beni dell’imprenditore

I punti chiave

  1. Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione beni dell’imprenditore
  2. Rateizzazione delle plusvalenze su beni strumentali
  3. I punti salienti

