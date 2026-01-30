La legge di Bilancio 2026 – undicesima parte
È stata pubblicata la legge di Bilancio per l’anno 2026, legge 199 del 30 dicembre 2025, entrata in vigore, salvo diverse indicazioni per alcune disposizioni, il 1° gennaio 2026, che, tra le altre, proroga di un anno il credito d’imposta riconosciuto per investimenti nella così detta Zes unica agricola.
Credito d’imposta nella Zes unica agricola
