In Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, è stata pubblicata la legge n. 182 del 2 dicembre 2025, che entra in vigore il 18 dicembre 2025, e che contiene, tra le altre, disposizioni sulla semplificazione in materia di autotutela.

Autotutela e sospensione degli ammortamenti

In Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, è stata pubblicata la legge n. 182 del 2 dicembre 2025, che entra in vigore il 18 dicembre 2025, e che contiene «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività...