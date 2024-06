La moglie in separazione dei beni detrae le spese per i lavori sulla casa del marito

La domanda Sono proprietario di un immobile su cui ho effettuato lavori di adeguamento antisismici e efficientamento energetico. Ho anticipato le somme con l’aiuto anche di mia moglie ma fatture e bonifici sono a mio nome. Mia moglie può detrarre una parte del credito utilizzando la sua capienza fiscale? Come può dimostrare di aver contribuito alle spese con propri fondi? Anche se sposati e conviventi abbiamo la separazione dei beni e l’abitazione oggetto dell’intervento è una seconda casa intestata solo a me perché ereditata dai miei genitori.

L. F. - Caserta

Se le spese sono sostenute nel 2023 e la casa del marito è a disposizione del nucleo familiare (non affittata o concessa in comodato), anche come seconda casa, e anche se i coniugi sono in separazione dei beni è sufficiente l’annotazione in fattura che le spese sono sostenute anche dalla moglie convivente. La detrazione del 110% (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, articolo 1, commi 895-895 legge 197/2022, articolo 1, commi 28-36 della legge 30 dicembre 2021, n.234) ma...