La motivazione degli atti e il divieto del ne bis in idem

L’obbligo di motivazione viene circoscritto ai soli atti autonomamente impugnabili con l’indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Viene modificato l’obbligo di allegazione degli atti cui si fa riferimento nella motivazione: esso è escluso qualora l’atto richiamante riproduca il contenuto essenziale di quelli richiamati e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell’atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell’atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l’adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.