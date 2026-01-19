La partita del concordato si gioca sul privilegio dei creditori
Giudici di merito divisi sul trattamento fra classi di pari grado. Il peso del principio di non discriminazione secondo la regola della priorità relativa
Prosegue nella giurisprudenza di merito il confronto sul significato di «pari grado» fra classi di creditori, in relazione ai riflessi che tale definizione comporta sull’operatività nei confronti di ciascuna di esse del principio di non discriminazione di cui all’articolo 112, comma 2, lettera b), del Codice della crisi d’impresa in relazione alla distribuzione del surplus concordatario secondo la regola della priorità relativa, ove il concordato non riceva l’approvazione di tutte le classi.
Il legislatore...
Tutela dei marchi, in Cina regole più severe sui depositi in malafede
di Gianluca De Cristofaro e Fabio Giacopello