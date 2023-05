La Pex non si applica alle immobiliari di gestione di Alessandro Germani









Ai fini Pex il Mef ribadisce che l'esenzione non spetta per partecipazioni in immobiliari di gestione. Ciò emerge dal question time n. 5-00932 in commissione Finanze alla Camera.

La norma, e in particolare l'articolo 87, lettera d) del Tuir, stabilisce che la commercialità non sussiste, senza possibilità di prova contraria, per quelle società il cui patrimonio non è costituito in prevalenza da immobili merce e immobili strumentali. La posizione è stata chiarita dalle Entrate con le circolari 36/E/...