La posizione di garanzia non porta per forza alla condanna dei sindaci di Giovanni Negri

Deve essere accertata l’esistenza di indizi che indichino la libera partecipazione all’attività degli amministratori o il nesso causale tra l’omesso esercizio del controllo e il verificarsi del reato









Non basta la formale assunzione di una posizione di garanzia, e il mancato esercizio dei doveri di controllo, per potere fondare la condanna dei componenti del collegio sindacale per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta. Deve invece essere accertata l’esistenza di indizi che indichino la libera partecipazione dei sindaci all’attività degli amministratori, oppure il nesso causale tra l’omesso esercizio dei poteri controllo e il verificarsi del reato. Lo sottolinea la Corte d’appello di Milano...