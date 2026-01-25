La prassi della settimana: dalle auto aziendali alla rottamazione-quinquies

Punti Chiave
- Lavoratori marittimi imbarcati su navi estere: quando si applica l’esenzione Irpef
- Contratti di appalto esclusi dal Codice: applicazione dell’imposta
- Donazione di quote esenti e operazioni straordinarie: necessario mantenere la partecipazione di controllo per non perdere l’esenzione
- Retribuzioni convenzionali: deducibili i contributi versati all’estero
- Bonus aggiuntivo 2025: calcolo dei «giorni di lavoro dipendente» nell’anno
- Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti: addebito di alcuni importi
- Bonus edilizi: tassazione dei crediti d’imposta acquistati da un’associazione professionale
- Artista musicale che incassa una somma a titolo di provvista: trattamento fiscale
- Nuovo regime impatriati: il caso del frontaliere
- Rottamazione-quinquies: online il servizio per presentare la richiesta
- Stock option maturate all’estero ma pagate al residente italiano: luogo di tassazione
- Conferimento in realizzo controllato anche senza aumento di capitale