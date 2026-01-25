RassegnaPrassi

La prassi della settimana: dalle auto aziendali alla rottamazione-quinquies

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

N. 4

Settimana Fiscale

Punti Chiave

  1. Lavoratori marittimi imbarcati su navi estere: quando si applica l’esenzione Irpef
  2. Contratti di appalto esclusi dal Codice: applicazione dell’imposta
  3. Donazione di quote esenti e operazioni straordinarie: necessario mantenere la partecipazione di controllo per non perdere l’esenzione
  4. Retribuzioni convenzionali: deducibili i contributi versati all’estero
  5. Bonus aggiuntivo 2025: calcolo dei «giorni di lavoro dipendente» nell’anno
  6. Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti: addebito di alcuni importi
  7. Bonus edilizi: tassazione dei crediti d’imposta acquistati da un’associazione professionale
  8. Artista musicale che incassa una somma a titolo di provvista: trattamento fiscale
  9. Nuovo regime impatriati: il caso del frontaliere
  10. Rottamazione-quinquies: online il servizio per presentare la richiesta
  11. Stock option maturate all’estero ma pagate al residente italiano: luogo di tassazione
  12. Conferimento in realizzo controllato anche senza aumento di capitale

