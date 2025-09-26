La prassi della settimana: dalle cause di esclusione/cessazione del Cpb all’invio dei dati al Sts

Punti Chiave
- Reverse charge: non si applica ai prodotti semilavorati auriferi
- Liquidazione societaria: detrazione dell’Iva su fatture per prestazioni professionali
- Compensi per noleggio tramite piattaforma: niente ritenuta d’acconto
- Concordato preventivo biennale: cause di esclusione e di cessazione
- Impianti a fonte rinnovabile innovativi: modifiche al decreto sugli incentivi
- Sistema tessera sanitaria: termine annuale per l’invio dei dati 2025
- Cedolare secca: ribadito il no del Fisco per le locazioni alle imprese
- Comunicazione della Pec: nessun termine per le società già costituite al 1° gennaio 2025
- Dati catastali: dal 24 settembre operativo il nuovo servizio online per la rettifica
Concordato biennale, come verificare le incompatibilità e calcolare il costo dell’adesione
di Alessandro Mattavelli