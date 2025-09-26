RassegnaPrassi

La prassi della settimana: dalle cause di esclusione/cessazione del Cpb all’invio dei dati al Sts

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

N. 36

Settimana Fiscale
Settimana Fiscale

Punti Chiave

  1. Reverse charge: non si applica ai prodotti semilavorati auriferi
  2. Liquidazione societaria: detrazione dell’Iva su fatture per prestazioni professionali
  3. Compensi per noleggio tramite piattaforma: niente ritenuta d’acconto
  4. Concordato preventivo biennale: cause di esclusione e di cessazione
  5. Impianti a fonte rinnovabile innovativi: modifiche al decreto sugli incentivi
  6. Sistema tessera sanitaria: termine annuale per l’invio dei dati 2025
  7. Cedolare secca: ribadito il no del Fisco per le locazioni alle imprese
  8. Comunicazione della Pec: nessun termine per le società già costituite al 1° gennaio 2025
  9. Dati catastali: dal 24 settembre operativo il nuovo servizio online per la rettifica

Gli ultimi contenuti di Settimana Fiscale