La prassi della settimana: Cpb e decorrenza dell’esonero dal visto di conformità

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

N. 39

Punti Chiave

  1. Concordato preventivo biennale: differito l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per i crediti Iva
  2. Maso chiuso: il comodato di una pertinenza fa perdere l’agevolazione «legge montana»
  3. Regime impatriati: requisito della residenza all’estero
  4. Modello RLI: software aggiornato e nuove indicazioni operative
  5. Tardiva registrazione dei contratti di locazione/sublocazione immobiliare: determinazione della sanzione

