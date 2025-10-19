La prassi della settimana: Cpb e decorrenza dell’esonero dal visto di conformità

Punti Chiave
- Concordato preventivo biennale: differito l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per i crediti Iva
- Maso chiuso: il comodato di una pertinenza fa perdere l’agevolazione «legge montana»
- Regime impatriati: requisito della residenza all’estero
- Modello RLI: software aggiornato e nuove indicazioni operative
- Tardiva registrazione dei contratti di locazione/sublocazione immobiliare: determinazione della sanzione
Magazzino, come liberare liquidità per una migliore gestione aziendale
di Alessandro Mattavelli