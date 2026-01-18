La prassi della settimana: dal credito Transizione 5.0 al regime degli impatriati

Punti Chiave
- Servizi per la realizzazione di opere d’arte: aliquota applicabile
- Accordo per l’indennizzo al socio uscente di uno studio professionale
- Vigilanza fiscale sulle materie prime alcoligene derivanti da recupero rifiuti: deposito e circolazione
- Zes unica per il settore agricolo: maggiorazione del credito d’imposta e aggiornamento dei plafond
- Transizione 5.0: utilizzo in compensazione del credito d’imposta
- Regime degli impatriati: rientro in Italia e lavoro da remoto
- Somme da conciliazione a seguito di licenziamento erogate in Italia e all’estero: individuazione del Paese di tassazione
- Assemblee societarie a distanza: proroga per il 2026
- Navi per la pesca professionale: niente obbligo di polizza catastrofale