La prassi della settimana: dal credito Transizione 5.0 al regime degli impatriati

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

N. 3

Settimana Fiscale
Punti Chiave

  1. Servizi per la realizzazione di opere d’arte: aliquota applicabile
  2. Accordo per l’indennizzo al socio uscente di uno studio professionale
  3. Vigilanza fiscale sulle materie prime alcoligene derivanti da recupero rifiuti: deposito e circolazione
  4. Zes unica per il settore agricolo: maggiorazione del credito d’imposta e aggiornamento dei plafond
  5. Transizione 5.0: utilizzo in compensazione del credito d’imposta
  6. Regime degli impatriati: rientro in Italia e lavoro da remoto
  7. Somme da conciliazione a seguito di licenziamento erogate in Italia e all’estero: individuazione del Paese di tassazione
  8. Assemblee societarie a distanza: proroga per il 2026
  9. Navi per la pesca professionale: niente obbligo di polizza catastrofale

