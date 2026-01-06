La prassi della settimana: in evidenza le istruzioni sulla tracciabilità delle spese di trasferta

Punti Chiave
- Tracciabilità delle spese per trasferte e missioni e delle spese di rappresentanza: chiarimenti
- Somme corrisposte a seguito di un accordo di mediazione: trattamento Iva
- Rimborso Iva richiesto da un soggetto estero
- Cessione di un terreno classificato in «zona bianca»: aliquota applicabile
- Imposta di successione: base imponibile di un credito fruttifero
- Deferred Tax Assets: cessione a terzi dei crediti d’imposta
- Regime impatriati: applicabile dopo l’aspettativa non retribuita all’estero
- Inizio attività con azienda ricevuta in donazione: applicazione degli Isa e adesione al Cpb
Terzo settore, le novità per gli Ets dopo il decreto delegato
di Marco Magrini