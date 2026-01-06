RassegnaPrassi

La prassi della settimana: in evidenza le istruzioni sulla tracciabilità delle spese di trasferta

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

N. 1

Settimana Fiscale
Punti Chiave

  1. Tracciabilità delle spese per trasferte e missioni e delle spese di rappresentanza: chiarimenti
  2. Somme corrisposte a seguito di un accordo di mediazione: trattamento Iva
  3. Rimborso Iva richiesto da un soggetto estero
  4. Cessione di un terreno classificato in «zona bianca»: aliquota applicabile
  5. Imposta di successione: base imponibile di un credito fruttifero
  6. Deferred Tax Assets: cessione a terzi dei crediti d’imposta
  7. Regime impatriati: applicabile dopo l’aspettativa non retribuita all’estero
  8. Inizio attività con azienda ricevuta in donazione: applicazione degli Isa e adesione al Cpb

