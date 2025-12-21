La prassi della settimana: in evidenza il regime transfrontaliero di franchigia e il reverse charge trasporti

Punti Chiave
- Costruzione di un fabbricato ad uso didattico: aliquota applicabile
- Servizio di gestione della tassa sui rifiuti: aliquota applicabile
- Cessione della clientela da parte di un professionista: non è assimilabile alla cessione d’azienda
- Nuovo regime transfrontaliero di franchigia Iva: le regole operative
- Trasporti e logistica: chiarimenti sul reverse charge opzionale
- Cessione di trucioli e segatura: aliquota applicabile
- Agevolazioni «prima casa» per il soggetto residente dall’estero
- Rinnovazione di ipoteca: compilazione della nota
- Agevolazioni «prima casa» e vendita infra-quinquennale: termine per il riacquisto di un’altra abitazione
- Concordato preventivo biennale: correzione di errori nella compilazione del modello
- Controlli automatizzati: codici per il versamento parziale degli importi dovuti
- Preu: codici tributo per il versamento e compilazione del modello F24 Accise
- Concordato preventivo biennale: codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva