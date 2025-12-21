RassegnaPrassi

La prassi della settimana: in evidenza il regime transfrontaliero di franchigia e il reverse charge trasporti

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

N. 48

Settimana Fiscale


Punti Chiave

  1. Costruzione di un fabbricato ad uso didattico: aliquota applicabile
  2. Servizio di gestione della tassa sui rifiuti: aliquota applicabile
  3. Cessione della clientela da parte di un professionista: non è assimilabile alla cessione d’azienda
  4. Nuovo regime transfrontaliero di franchigia Iva: le regole operative
  5. Trasporti e logistica: chiarimenti sul reverse charge opzionale
  6. Cessione di trucioli e segatura: aliquota applicabile
  7. Agevolazioni «prima casa» per il soggetto residente dall’estero
  8. Rinnovazione di ipoteca: compilazione della nota
  9. Agevolazioni «prima casa» e vendita infra-quinquennale: termine per il riacquisto di un’altra abitazione
  10. Concordato preventivo biennale: correzione di errori nella compilazione del modello
  11. Controlli automatizzati: codici per il versamento parziale degli importi dovuti
  12. Preu: codici tributo per il versamento e compilazione del modello F24 Accise
  13. Concordato preventivo biennale: codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva

