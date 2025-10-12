RassegnaPrassi

La prassi della settimana: le indicazioni Aidc sulla rinuncia ai crediti da parte di soci non residenti

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

N. 38

Settimana Fiscale
Punti Chiave

  1. Restituzione dell’Iva in ipotesi di frode: precisazione
  2. Dipendenti che svolgono cariche elettive: fuori campo Iva il rimborso
  3. Comunicazioni in materia di sicurezza sul lavoro da parte della Pa all’Inail: esenzione da imposta
  4. Rinuncia ai crediti da parte di soci non residenti: non costituisce sopravvenienza attiva
  5. Trattamento integrativo: codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito del recupero del credito maturato e indebitamente utilizzato
  6. Modello F24: soppressione del codice identificativo «Garante/terzo datore»
  7. Reverse charge nei settori trasporto e logistica: codice identificativo del soggetto solidalmente responsabile per il versamento dell’Iva
  8. Formazione giovani agricoltori: codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta
  9. Digital services tax (o Web tax): codice tributo per il versamento dell’acconto
  10. Neoiscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti: presentazione dell’istanza per la riduzione contributiva

