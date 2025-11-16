RassegnaPrassi

La prassi della settimana: dalla liquidazione Iva di gruppo alla Pec degli amministratori

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

N. 43

Settimana Fiscale

Punti Chiave

  1. Attività didattiche e finanziamento pubblico: quando opera l’esenzione Iva
  2. Liquidazione Iva di gruppo: compensazione delle eccedenze di credito ed esonero dalla garanzia
  3. Costituzione del diritto di servitù a seguito di una procedura di espropriazione: tassazione dell’indennità corrisposta
  4. Superbonus: interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici
  5. Pec degli amministratori: indicazioni operative per la comunicazione al Registro delle imprese
  6. Espropriazioni per pubblica utilità: adempimenti di pubblicità immobiliare
  7. Global minimum tax: codici tributo per i versamenti dell’imposta minima
  8. Contributo Superbonus 2024: codice tributo per la restituzione
  9. Compensazioni tributarie: divieto in caso di accollo del debito d’imposta
  10. Liquidazione di un fondo pensione Usa: regime fiscale applicabile alle somme percepite dall’ erede residente in Italia
  11. Gestione separata Inps: istruzioni per le nuove categorie di lavoratori iscrivibili

