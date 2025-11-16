La prassi della settimana: dalla liquidazione Iva di gruppo alla Pec degli amministratori

Punti Chiave
- Attività didattiche e finanziamento pubblico: quando opera l’esenzione Iva
- Liquidazione Iva di gruppo: compensazione delle eccedenze di credito ed esonero dalla garanzia
- Costituzione del diritto di servitù a seguito di una procedura di espropriazione: tassazione dell’indennità corrisposta
- Superbonus: interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici
- Pec degli amministratori: indicazioni operative per la comunicazione al Registro delle imprese
- Espropriazioni per pubblica utilità: adempimenti di pubblicità immobiliare
- Global minimum tax: codici tributo per i versamenti dell’imposta minima
- Contributo Superbonus 2024: codice tributo per la restituzione
- Compensazioni tributarie: divieto in caso di accollo del debito d’imposta
- Liquidazione di un fondo pensione Usa: regime fiscale applicabile alle somme percepite dall’ erede residente in Italia
- Gestione separata Inps: istruzioni per le nuove categorie di lavoratori iscrivibili
Cedolare su affitti lunghi e brevi, guida alla scelta più conveniente
di Alessandro Mattavelli